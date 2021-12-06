Московский хоккейный клуб «Динамо» уступил ЦСКА в матче регулярного чемпионата КХЛ. Игра состоялась на «ВТБ-Арене» и завершилась со счётом 3:2 в пользу армейской команды.

В составе «Динамо» в первом периоде отличился Вадим Шипачев, а во втором периоде шайбу забросил Антон Ведин. ЦСКА удалось сравнять счет уже в заключительной двадцатиминутке. Удачный бросок получился у Антона Слепышева, а Павел Карнаухов перевел игру в овертайм, забросив шайбу за минуту до окончания основного времени.

Победную шайбу ЦСКА в овертайме забросил защитник Никита Нестеров.

Отметим, на данный момент ЦСКА выиграл в пятый раз подряд и удерживает второе место в турнирной таблице Западной конференции с 52 очками. «Динамо» пока располагается на 3-м месте, отставая от ЦСКА всего на одно очко.