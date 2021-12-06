Менеджер сборной России по хоккею Илья Ковальчук ответил на вопрос, рассматривают ли нападающего «Вашингтон Кэпиталс» Александра Овечкина в роли капитана сборной России на Олимпиаде в Пекине.

Слова Ковальчука цитирует «Матч ТВ».

По словам Ковальчука, официально имя капитана команды будет названо чуть позднее, однако Овечкина все знают как вожака.

«Он свои лидерские качества демонстрирует из года в год. Конечно, Овечкин – один из тех, кого мы видим в роли капитана», – сказал Ковальчук.

Напомним, ранее стало известно, что на Олимпийские игры в Пекине смогут поехать игроки из клубов НХЛ.

Зимние Олимпийские Игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля. Турнир по хоккею будет проводиться с 3 февраля до дня закрытия игр.