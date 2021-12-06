Четырёхкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов отреагировал на новости о том, что США объявили дипломатический бойкот зимней Олимпиады в Пекине.

Слова Тихонова цитирует портал «РИА Новости».

«Дипломатический бойкот Игр американцами — это праздник для всего остального мира. США — это самое больное место на всей Земле, ее раковая опухоль. Посмотрите, сколько от них крови и бед», — сказал Тихонов, добавив, что надеется на мирное течение Олимпиады без скандалов.

Также Тихонов прокомментировал информацию о том, что примеру США могут последовать власти и других стран мира. «Ну и пошли они все на хрен. Японцы удивляют, конечно. После того, как американцы разбомбили Хиросиму и Нагасаки, они умудряются встать на их сторону», — сказал экс-биатлонист, подчеркнув, что в этом вопросе японский народ сильно заблудился.