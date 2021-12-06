Петербургский баскетбольный клуб «Зенит» обыграл красноярский «Енисей» в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ.

Игра прошла в Санкт-Петербурге на «Сибур-Арене» и завершилась со счётом 89:66 в пользу хозяев. Счет по четвертям 28:18, 27:26, 22:10, 12:12. «Сине-бело-голубым» удалось добиться победы засчет рывков в первой и третьей четвертях.

В составе «Зенита» самым результативным игроком встречи стал российский форвард Сергей Карасев (15 очков). Также 14 очков сумел набрать американский нападающий Алекс Пойтресс. В составе «Енисея» наибольшим количеством очков отметился Даррал Уиллис — 17 очков.

Отметим, «Зенитом» в этой игре не сумел руководить главный тренер Хавьер Паскуаль, но команде не помешало это показать положительный результат.