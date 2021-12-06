Главный тренер петербургского баскетбольного клуба «Зенит» Хавьер Паскуаль не смог руководить красноярским «Енисеем» в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ из-за проблем со здоровьем.

Об этом сообщил его ассистент Иньиго Зорсано, который заменял его в этом матче.

«Игра была немного странной для всех. Прежде всего для меня, потому что я не привык быть главным тренером. Хавьер Паскуаль отсутствовал из-за проблем со здоровьем, так же как и Андрей Зубков», — отметил Зорсано, чьи слова цитирует портал РИА Новости.

По словам Зорсано, самое главное, что игроки отлично реагировали на все, что случалось на паркете. «Реакция на изменения в игре была хорошей», — подчеркнул тренер.

Напомним, «Зенит» обыграл «Енисей» со счетом 89:66 в Санкт-Петербурге.