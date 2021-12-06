Российская сноубордистка, чемпионка мира и бронзовый призер Олимпиады Алена Заварзина объявила о разводе с мужем — двукратным олимпийским чемпионом Сочи-2014 Виком Уайлдом.

Информацию об этом она сообщила в своём «Инстагаме».

«Длинного поста не будет. Мы с Виком развелись и я хочу сказать ему спасибо за прекрасные десять лет», — написала Заварзина, выложив фотографию в платье, и закрыла комментарии к этому посту.

Отметим, Алена Заварзина и Вик Уайлд поженились десять лет назад, в 2012 году американский сноубордист сумел получить российское гражданство. В 2014 году он впервые представлял сборную России на Олимпийских играх и сумел завоевать два золота — в параллельном гигантском слаломе и в параллельном слаломе.