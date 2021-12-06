Главные новости дня из мира спорта с ледовых катков, баскетбольных площадок и олимпийских кабинетов — в традиционном дайджесте главных событий за 5 декабря от NVsport:

СКА с минимальным счетом победил «Автомобилист» в Екатеринбурге

Петербургский СКА сумел обыграть екатеринбургский «Автомобилист» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Игра прошла на стадионе «Уралец» в Екатеринбурге и завершилась со счётом 1:0 в пользу подопечных Валерия Брагина. Единственную шайбу в этой встрече забросил защитник петербургской команды Даниил Пыленков.

«Зенит» обыграл «Енисей» в Единой лиге ВТБ без Паскуаля

Петербургский баскетбольный клуб «Зенит» обыграл красноярский «Енисей» в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ. Игра прошла в Санкт-Петербурге на «Сибур-Арене» и завершилась со счётом 89:66 в пользу хозяев. Счет по четвертям 28:18, 27:26, 22:10, 12:12.

На матче «Зенита» и «Челси» будут работать арбитры из Нидерландов

Стала известна бригада арбитров, которая обслужит матч 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов между «Зенитом» и «Челси». На встрече будет работать судейская бригада из Нидерландов во главе с Сердаром Гезюбююком. В качестве ассистентов назначены Йост ван Зейлен и Йохан Балдер. Резервный судья – Йерун Мансхот.

Скопцова/Алешин выиграли ритм-танец на турнире Santa Claus Cup. Их оценка взлетела на 10 баллов

Российские фигуристы, чемпионы мира среди юниоров Анастасия Скопцова и Кирилл Алешин выиграли ритм-танец на турнире Santa Claus Cup в Будапеште, Венгрия. За свое выступление Скопцова/Алешин получили 81,17 балла. По сравнению с этапом Гран-при в России, который завершился почти неделю назад, фигуристы прибавили в оценке за ритм-танец почти 10 баллов.

Один из этапов «Тур де Ски» состоится без зрителей из-за коронавируса

Гонки лыжной многодневки «Тур де Ски» в немецком Оберстдорфе состоятся без зрителей из-за введения новых коронавирусных ограничений в федеральной земле Бавария. Организаторы этапа отмечают, что в случае изменения ситуации решение ещё могут изменить.

Латыпов и Шевченко возглавили рейтинг лучших биатлонистов России от СБР

Российские биатлонисты Эдуард Латыпов и Анастасия Шевченко стали лидерами рейтинга от Союза биатлонистов России. У Латыпова в зачете 369 очков (выступления на Кубке мира), Шевченко смогла набрать 367 рейтинговых очков, выступая на Кубке IBU.