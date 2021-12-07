«Вашингтон» вырвал победу у «Анахайма» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги — 4:3 Б. Российский капитан столичной команды Александр Овечкин записал на свой счёт две голевых передачи.

Счёт на 14-й минуте открыл форвард «Кэпиталз» Том Уилсон. Джош Мансон на девятой секунде второго периода забросил ответную шайбу. Карл Хагелин снова вывел «Вашингтон» вперёд на 24-й минуте. На 34-й и 36-й отличились игроки «Дакс» Сонни Милано и Винни Леттьери. Джон Карлсон на 40-й снова сделал счёт равным. Овечкин отдал результативные пасы в эпизодах с голами Уилсона и Карлсона.

В списке бомбардиров НХЛ Овечкин занимает третье место с 41 очком. Его опережают Лено Драйзайтль (43) и Коннор Макдэвид (42).

В третьем периоде шайб заброшено не было, и победитель определился в серии буллитов. Овечкин свою попытку реализовал, а ещё один российский форвард «Вашингтона» Евгений Кузнецов — нет. Победный же бросок нанёс Джон Карлсон.

Помимо Овечкина и Кузнецова, на лёд в составе «Вашингтона» выходил защитник Дмитрий Орлов, а ворота команды защищал Илья Самсонов, отразивший 31 бросок из 34.

«Вашингтон» лидирует в Восточной конференции с 38 очками в 26 матчах. «Анахайм» идёт четвёртым на «Западе» с 31 очком в 26 играх.