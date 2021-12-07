«Даллас» обыграл «Аризону» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги — 4:1. Счёт открыл форвард «Старз» Руп Хинтц (14-я минута). На 24-й Шейн Гостисбехер забросил ответную шайбу.

В третьем периоде «Даллас» забросил три безответных шайбы. Сперва отличился Джейкоб Петерсон (50-я), затем дубль сделал Джейми Бенн (56-я и 58-я). Во всех трёх голах третьего периода голевыми передачами отметились россияне: Александр Радулов (шайба Петерсона и второй гол Бенна) и Денис Гурьянов (первый гол Бенна). В составе «Аризоны» на лёд выходил Илья Любушкин.

В другом матче «Оттава» в серии буллитов победила «Нью-Джерси» — 3:2. Голы у «Дэвилз» забили Дэймон Северсон (1-я) и Нэйтан Бастиан (29-я), у «Сенаторз» — Дрейк Батерсон (28-я) и Брэйди Ткачук (33-я). Победный буллит реализовал Джош Норрис.

В победе «Оттавы» приняли участие российские защитники Никита Зайцев и Артём Зуб.