Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин отметился двумя голевыми передачами в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги против «Анахайма» (4:3 Б). На счету российского форварда стало 41 очко в сезоне (20+21). Он достиг отметки в 40 очков всего за 26 игр — это личный рекорд 36-летнего форварда. В сезоне-2009/10 Овечкин набрал 40 очков в 28 играх с начала сезона.

Кроме того, Овечкин повторил рекорд клуба: в сезоне-1981/82 Деннис Марук набрал 40 очков также в 26 матчах.

В таблице бомбардиров НХЛ Овечкин с 41 очком занимает третье место после игроков из «Эдмонтона». Леон Драйзайтль набрал 43 (21+22) очка, а Конор Макдэвид — 42 (16 + 26).