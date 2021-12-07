«Ванкувер» всухую победил «Лос-Анджелес» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги — 4:0. Голами отметились Брок Босер (24-я минута), Конор Гарланд (26-я), Юхо Ламмикко (47-я) и Джей Ти Миллер (53-я). На 37-й минуте Элиас Петтерссон не реализовал буллит. В эпизоде с голом Гарланда голевой пас отдал Василий Подколзин.

В таблице Западной конференции «Ванкувер» идёт на предпоследнем 15-м месте с 20 очками, «Лос-Анджелес» занимает 12-ю строчку с 24 очками.

В другой встрече «Питтсбург» разгромил «Сиэтл» — 6:1. Шайбами у победителей отметились Джефф Картер (2-я и 39-я), Сидни Кросби (5-я), Дантон Хайнен (6-я) и Джейк Гюнцель (39-я и 49-я). У «Кракена» отличился Джордан Эберле (24-я). Российский форвард «Пингвинз» Евгений Малкин по-прежнему восстанавливается после травмы.

В таблице Восточной конференции «Питтсбург» занимает восьмое место с 29 очками после 25 игр. «Сиэтл» идёт 14-м с 20 очками после 25 игр.