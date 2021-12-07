Российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин вошёл в десятку лидеров Национальной хоккейной лиги по трём основным показателям — голам, передачам и очкам.
Форвард отметился двумя голевыми пасами в сегодняшнем матче с «Анахаймом» (4:3 Б).
В таблице бомбардиров Овечкин занимает третье место. В топ-10 входят также его одноклубник Евгений Кузнецов и форвард «Миннесоты» Кирилл Капризов.
Бомбардиры НХЛ:
1. Леон Драйзатль («Эдмонтон») — 43 очка
2. Коннор Макдэвид («Эдмонтон») — 42
3. Александр Овечкин («Вашингтон») — 41
4. Назим Кадри («Колорадо») — 31
5. Кирилл Капризов («Миннесота») — 29
Джонатан Юбердо («Флорида») — 29
7. Джонни Годро («Калгари») — 28
Евгений Кузнецов («Вашингтон») — 28
9. Стивен Стэмкос («Тампа-Бэй») — 27
Кайл Коннор («Виннипег») — 27
В списке снайперов Овечкин с 20 шайбами идёт вторым, уступая только Драйзатлю (21).
В списке ассистентов Овечкин делит третье место с 21 результативной передачей. Лидирует Коннор Макдэвид (26), вторым идёт Леон Драйзатль (22). В топ-10 также входят два россиянина — Кирилл Капризов и Евгений Кузнецов.
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