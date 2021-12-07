Российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин вошёл в десятку лидеров Национальной хоккейной лиги по трём основным показателям — голам, передачам и очкам.

Форвард отметился двумя голевыми пасами в сегодняшнем матче с «Анахаймом» (4:3 Б).

В таблице бомбардиров Овечкин занимает третье место. В топ-10 входят также его одноклубник Евгений Кузнецов и форвард «Миннесоты» Кирилл Капризов.

Бомбардиры НХЛ:

1. Леон Драйзатль («Эдмонтон») — 43 очка

2. Коннор Макдэвид («Эдмонтон») — 42

3. Александр Овечкин («Вашингтон») — 41

4. Назим Кадри («Колорадо») — 31

5. Кирилл Капризов («Миннесота») — 29

Джонатан Юбердо («Флорида») — 29

7. Джонни Годро («Калгари») — 28

Евгений Кузнецов («Вашингтон») — 28

9. Стивен Стэмкос («Тампа-Бэй») — 27

Кайл Коннор («Виннипег») — 27

В списке снайперов Овечкин с 20 шайбами идёт вторым, уступая только Драйзатлю (21).

В списке ассистентов Овечкин делит третье место с 21 результативной передачей. Лидирует Коннор Макдэвид (26), вторым идёт Леон Драйзатль (22). В топ-10 также входят два россиянина — Кирилл Капризов и Евгений Кузнецов.