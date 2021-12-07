Нападающий «Вашингтона» Карл Хагелин рассказал, что сын капитана команды Александра Овечкина Сергей предсказал будущее. Хагелин в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Анахайма» (4:3 Б) забросил первую шайбу в сезоне и сказал, что трёхлетний Серёжа знал это заранее.

«Он знал это ешщё вчера. В своё время я подарил ему баблхэд (фигурка с качающейся головой) в виде себя, и вчера он сказал папе, что я забью, — цитирует официальный сайт НХЛ Хагелина. — Ови сказал мне об этом вчера. Надо слушать этого парня».

Сергей — старший сын Овечкина, в августе ему исполнилось 3 года. У форварда «Кэпиталз» и модели Анастасии Шубской также есть сын Илья.

В матче с «Анахамом» Овечкин отдал две голевых передачи.