Определились соперники сборной России по групповому турниру ATP Cup-2022. Действующие победители турнира сыграют в группе B с Италией, Австрией и Австралией.

Полностью список групп выглядит следующим образом:

Группа A: Сербия, Норвегия, Чили, Испания

Группа B: Россия, Италия, Австрия, Австралия

Группа С: Германия, Канада, Великобритания, США

Группа D: Греция, Польша, Аргентина, Грузия

Кубок ATP пройдёт в Сиднее (Австралия) с 1 по 9 января. В состав сборной России заявлены Даниил Медведев (номер 2 рейтинга ATP), Андрей Рублёв (номер 5), Аслан Карацев (номер 18), Роман Сафиуллин (номер 167) и Евгений Донской (номер 172).

Кубок ATP будет проводиться в третий раз в истории. В 2020 году турнир выиграла Сербия, а Россия уступила ей в полуфинале. В 2021-м триумфатором стала сборная России.

В 2021 году Россия также выиграла Кубок Дэвиса.