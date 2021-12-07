Посольство Китая в Вашингтоне ответило на решение США о дипломатическом бойкоте Олимпиады 2022 года в Пекине. Ранее пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки объявила, что власти США не приедут на Игры из-за нарушения прав человека в Китае. В частности, одной из причин стала ситуация с тенниисисткой Пэн Шуай, которая надолго пропала после обвинений китайского политика в сексуальном насилии.

«Никого не волнует, приедут они или нет, — приводит Reuters слова представителя посольства Лю Пэньюя. — Политикам США не отправляли приглашений. Это только политические манипуляции, они никак не повлияют на проведение Олимпиады».

Ранее сообщалось, что дипломатический бойкот никак не повлияет на участие спортсменов из США в Играх-2022.

Олимпиада в Пекине пройдёт с 4 по 20 февраля 2022 года.