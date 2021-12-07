Спортивный учебно-тренировочный комплекс для академии фигурного катания «Ангелы Плющенко» начал строиться на западе Москвы. Об этом сообщил заместитель мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства.

Комплекс «Ангелы Плющенко» строится на Востяковском шоссе в районе Тропарево-Никулино.

Бочкарев рассказал, что площадь объекта равна 4,7 тысячам квадратных метров. Строительство завершится в 2022 году.

В составе комплекса будут обустроены две ледовые площадки, тренажерные залы и хореографический зал.

Также в здании академии «Ангелы Плющенко» будут массажные кабинеты, медпункт, комната отдыха, раздевалки, административные и технические помещения. Планируется, что там появятся спортивный магазин и музей.