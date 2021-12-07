Олимпийские чемпионки по биатлону Валентина и Вита Семеренко лишились мест в составе сборной Украины на этапы Кубка мира. Они отправились на Кубок IBU. Информацией поделился президент Федерации биатлона Украины Владимир Брынзак.

«Если молодые и опытные бегут с одинаковой скоростью, то, конечно же, нужно отдавать предпочтение молодым. Ведь опыт им пригодится в будущем на Кубке мира и Олимпийских играх», – цитирует Брынзака Suspilne.media.

Президент Федерации биатлона Украины рассказал, что по этой причине Дарья Блашко и Ирина Петренко отправлялись на Кубок IBU, там же теперь будут выступать сестры Семеренко.

Третий этап Кубка мира пройдет в австрийском Хохфильцене с 10 по 12 декабря.

Третий этап Кубка IBU пройдет в Обертиллиахе (Австрия) с 16 по 19 декабря.