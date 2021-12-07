Журналист Lohod.com из США Винс Меркольяне высказался об участии игроков Национальной хоккейной лиги в Олимпийских играх в Пекине.

«Знаю, что игроки очень хотят там сыграть, но думаю, в то же время боятся, что что-то пойдет не так, если они заразятся», – цитирует Меркольяне «Чемпионат».

Журналист считает, что не стоит пока паниковать, но шанс, что Олимпиаду отменят или игроки НХЛ туда не поедут, существует.

Винс Меркольяне сообщил, что если спортсмен сдаст положительный тест на коронавирус, но останется в Китае на карантин на три недели. Это испортит сезон в Национальной хоккейной лиге. На данный момент существует слишком много рисков. Случиться может все, что угодно.

Пока, по словам Меркольяно, игроки НХЛ планируют сыграть на Олимпиаде.