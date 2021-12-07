Страйкер итальянского ПФК «Милан» Златан Ибрагимович сделал свой выбор. Футболист определил, кто лучше: нападающий «Пари Сен-Жермен» Лионель Месси или форвард «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду.

Ходят слухи, что Роналду может перейти в «ПСЖ» и стать одноклубником Месси. 40-летний Ибрагимович обмолвился фразой, что в юности пытался подражать португальцу. Вот только это не добавило дополнительных очков Роналду при выборе фаворита.

Шведский нападающий считает обоих футболистов довольно сильными, но не видит их двоих в одной команде, потому высказал свое мнение по этому поводу, если бы право на принятие решения доверили ему. Выбрать из двух мировых знаменитостей Ибрагимович решил только одного.

Лионель Месси с шестью «Золотыми мячами». Фото: ФК «Барселона»

«Сложный выбор, они оба очень сильны. Если все же нужно выбрать, я бы назвал Месси. Я играл с ним, и все, что он делает, — это не результат тренировок, это врожденное», — цитирует позицию Златана Football Italia.

Для сравнения приведем самые свежие данные. В нынешнем розыгрыше Английской премьер-лиги (АПЛ) Роналду сыграл в 12 матчах, во время которых успел забить шесть голов и отдать две результативные передачи.

Криштиану Роналду. Фото: ФК «Манчестер Юнайтед»

При этом Лео Месси принял участие в девяти матчах во французской Лиге 1-го сезона-2021/2022, но сделал три голевые передачи и забил один мяч в ворота противника.

Напомним, 29 ноября Месси забрал очередной трофей — седьмой в своей карьере «Золотой мяч». Лионель в голосовании обогнал фаворита букмекеров, оставив польского нападающего мюнхенской «Баварии» Роберта Левандовски на второй строчке. Заключил тройку лидеров полузащитник лондонского «Челси» и сборной Италии Жоржиньо.