Страйкер итальянского ПФК «Милан» Златан Ибрагимович сделал свой выбор. Футболист определил, кто лучше: нападающий «Пари Сен-Жермен» Лионель Месси или форвард «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду.

Ходят слухи, что Роналду может перейти в «ПСЖ» и стать одноклубником Месси. 40-летний Ибрагимович обмолвился фразой, что в юности пытался подражать португальцу. Вот только это не добавило дополнительных очков Роналду при выборе фаворита.

Шведский нападающий считает обоих футболистов довольно сильными, но не видит их двоих в одной команде, потому высказал свое мнение по этому поводу, если бы право на принятие решения доверили ему. Выбрать из двух мировых знаменитостей Ибрагимович решил только одного.

«Сложный выбор, они оба очень сильны. Если все же нужно выбрать, я бы назвал Месси. Я играл с ним, и все, что он делает, — это не результат тренировок, это врожденное», — цитирует позицию Златана Football Italia.

Для сравнения приведем самые свежие данные. В нынешнем розыгрыше Английской премьер-лиги (АПЛ) Роналду сыграл в 12 матчах, во время которых успел забить шесть голов и отдать две результативные передачи.

При этом Лео Месси принял участие в девяти матчах во французской Лиге 1-го сезона-2021/2022, но сделал три голевые передачи и забил один мяч в ворота противника.

Напомним, 29 ноября Месси забрал очередной трофей — седьмой в своей карьере «Золотой мяч». Лионель в голосовании обогнал фаворита букмекеров, оставив польского нападающего мюнхенской «Баварии» Роберта Левандовски на второй строчке. Заключил тройку лидеров полузащитник лондонского «Челси» и сборной Италии Жоржиньо.