Полузащитник «Спартака» Руслан Литвинов считает, что московский клуб может рассчитывать на выход из группе в Лиге Европы и улучшение позиций в Российской Премьер-Лиге.

«Спартак» может занять первое место в группе в Лиге Европы. А если победим в Сочи, мы можем подняться в турнирной таблице РПЛ и приблизиться к первой тройке», – заявил Литвинов в эфире программы «Футбол России».

Литвинов считает, что нужно надеяться и верить в то, что все сложится так, как он планирует. Полузащитник считает, что «Спартак» должен находиться вверху турнирной таблицы.

«Спартак» занимает 9-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда набрала 23 очка в 17 матчах.

9 декабря красно-белые сыграют с польской «Легией» в рамках группового этапа Лиги Европы.