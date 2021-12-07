Ряд игроков и сотрудников «Тоттенхэма» сдали положительные тесты на коронавирус. Об этом сообщает LondonWorld.

Подобная ситуация происходит в клубе во второй раз за сезон.

Источник сообщает, что сегодня, 7 декабря, все игроки и сотрудники «Тоттенхэма» сдадут ПЦР тесты на коронавирус. Главный тренер команда Антонио Конте будет ждать результатов перед игрой с «Ренном» в Лиге конференций. Она состоится 9 декабря.

12 декабря «Тоттенхэм» сыграет с «Брайтоном», 16 декабря – с «Лестером», 19 – с «Ливерпулем».

«Тоттенхэм» идет на пятом месте в турнирной таблице Английской Премьер-Лиги. Команда набрала 25 очков в 14 матчах. В чемпионате лидирует «Манчестер Сити». В активе команды Хосепа Гвардиолы 35 очков.