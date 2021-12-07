1 января в большинстве европейских чемпионатов откроется зимнее трансферное окно. В России регистрационный период наступает позднее – 29 января, однако фактические переходы клубы начнут осуществлять уже с начала года.

Не останется в стороне и «Зенит», который наверняка попробует укрепиться перед стартом в плей-офф Лиги Европы. NVsport предлагает подборку трансферных новостей из стана чемпионов России.

ПРИОБРЕТЕНИЯ

Александр Васютин (вратарь, 26 лет, «Юргорден»). В чемпионате Швеции: 10 матчей, 5 пропущенных мячей

Воспитанник «Зенита» стал одним из открытий завершившегося на днях чемпионата Швеции. В десяти играх Васютин сделал шесть «сухарей», только один раз пропустил больше одного мяча, и во многом благодаря ему «Юргорден» до конца боролся за чемпионство. Подвела Васютина серьёзная травма, из-за которой он пропустил больше половины чемпионата. В «Юргордене» выражали намерение сохранить арендованного голкипера, но «Зениту» стоит подумать над возвращением Васютина, особенно на фоне стареющего Кержакова и травмированного Крицюка.

Марк Мампасси (защитник, 18 лет, «Мариуполь»). В чемпионате Украины: 14 матчей, 1 голевой пас

Темнокожий уроженец Донецка и воспитанник «Шахтёра» стал одним из лидеров «Мариуполя» в нынешнем сезоне. 18-летний украинец регулярно выходит в матчах чемпионата и уже попал на радар сразу трёх российских клубов. Помимо «Зенита», на Мампасси претендуют «Динамо» и «Локомотив». Правами на футболиста владеет «Шахтёр», в «Мариуполе» Мампасси играет на правах аренды.

Мампасси выступает на позиции центрального защитника и мог бы пригодиться петербуржцам в качестве ближайшего резервиста, ведь в этом сезоне «Зенит» перестроился на схему в три центрдефа.

Кристиан Медина (полузащитник, 19 лет, «Бока Хуниорс»). В чемпионате Аргентины: 14 матчей

Об интересе «Зенита» к Медине говорилось ещё в летнее трансферное окно, однако, по последним данным, клуб не оставляет попыток подписать атакующего хавбека «Боки». Агент футболиста Алессандро Мессина так прокомментировал слух об интересе «Зенита»: «Не знаю о предложении «Зенита» по Кристиану, но могу сказать, что его стоимость составляет 14 миллионов евро».

Впрочем, стоит отметить, что к любым трансферным слухам по поводу перехода иностранцев в «Зенит» нужно ставить примечание: если освободится легионерский слот.

Факундо Фариас (полузащитник, 19 лет, «Колон»). В чемпионате Аргентины: 21 матч, 3 гола, 3 передачи

Если Медина выглядит как инвестиция в будущее, то Фариас уже сейчас может заиграть в основе «Зенита». 19-летний аргентинец может играть как атакующего хавбека, так и на флангах атаки. В сезоне-2021 он стал одним из лидеров «Колона». Ранее интерес к Фариасу проявляли «Фиорентина» и «Спартак». Главное препятствие (помимо лимита на легионеров) – желание клуба сохранить своего ведущего полузащитника.

Дмитрий Сергеев (полузащитник, 21 год, «Балтика»). В ФНЛ: 8 матчей

«Зенит» рассматривает вариант досрочного возвращения Дмитрия Сергеева из аренды. Вряд ли речь идёт об усилении основы, ведь Сергеев не всегда проходит даже в состав «Балтики». Скорее всего, игрока рассматривают для «Зенита-2».

Андреа Белотти (нападающий, 27 лет, «Торино»). В чемпионате Италии: 9 матчей, 2 гола, 1 передача

Чемпион Европы этого года может стать в «Зените» заменой Сердару Азмуну, если тот всё же покинет клуб в январе. Агент нападающего, правда, заявил, что этот трансфер невозможен, но «Торино» надо расставаться с форвардом сейчас. Белотти провёл лучший сезон в карьере, попал в состав сборной-триумфатора Евро и достиг пика своей стоимости (по данным Transfermarkt – 35 миллионов евро). Часть нынешнего сезона Белотти пропустил из-за травм, а результативность его упала. Пока он стоит так дорого, стоит задуматься о его продаже.

Рауль де Томас (нападающий, 27 лет, «Эспаньол»). В чемпионате Испании: 15 матчей, 7 голов, 2 передачи

Напоследок – о форварде, об интересе «Зенита» к которому ещё не сообщалось. Однако его порекомендовал опытный комментатор Василий Уткин, так что обратить внимание на него стоит. «Если «Зенит» станет искать нападающего в Европе, то Рауль Де Томас из «Эспаньола» — просто зверский вариант», — заявил Уткин.

7 голов в 15 матчах – неплохая альтернатива Белотти, особенно на фоне слухов, что его жена не хочет переезжать в Петербург.

ПОТЕРИ

Дуглас Сантос (27 лет, защитник). В РПЛ: 15 матчей, 1 передача

В начале декабря в СМИ появилась информация об интересе к Дугласу Сантосу со стороны «Фламенго». Впрочем, всерьёз рассматривать этот вариант трансфера не стоит. Дуглас Сантос – один из железных игроков основы, и вряд ли у бразильского клуба есть деньги, за которые «Зенит» согласился бы расстаться со своим лидером.

Данила Хотулев (19 лет, защитник). В РПЛ: 1 матч, в ФНЛ-2: 7 матчей

Защитника «Зенита-2» намерен арендовать лидер ФНЛ «Оренбург». В РПЛ Хотулев пока только попадает в заявку и один раз вышел на замену на 90-й минуте игры с «Динамо».

Кирилл Кравцов (19 лет, полузащитник). В РПЛ: 9 матчей, в ФНЛ-2: 4 матча, 1 гол

Ещё одного дублёра планирует взять себе в «Нижний Новгород» легенда «Зенита» Александр Кержаков. В отличие от Хотулева, Кравцов почаще выходит на поле, правда, также в концовках игр, «под премиальные». Помимо «Нижнего», рассматривается вариант аренды центрального хавбека в «Оренбург».

Магомед Оздоев (29 лет, полузащитник). В РПЛ: 3 матча

Об уходе Оздоева из «Зенита» в «Динамо» слухи ходили ещё летом, но тяжёлая травма колена разрушила планы хавбека. В середине ноября Оздоев вернулся в обойму петербуржцев, но ему тяжело будет найти место в составе, конкурируя с Вилмаром Барриосом, Венделом и Далером Кузяевым. В числе претендентов на Оздоева называются всё то же «Динамо», «Краснодар» и почему-то «Спартак». Также называются клубы из Турции и Германии.

Контракт Оздоева истекает летом, так что, возможно, «Зенит» решит продать его уже в январе, чтобы заработать хоть какие-то деньги.

Сердар Азмун (26 лет, нападающий). В РПЛ: 15 матчей, 7 голов

Иногда создаётся впечатление, что сага «Азмуном интересуются» будет длиться до тех пор, пока иранец не завершит карьеру в «Зените». Из последних претендентов на Азмуна называются «Аталанта», «Фенербахче», «Эвертон», но номером один остаётся «Лион». В январе клуб теряет группу форвардов из-за Кубка Африки, так что трансфер Азмуна был бы для французов очень кстати.

Кроме того, Азмун, как и Оздоев, летом станет свободным агентом, так что «Зениту» стоит озаботиться его продажей. Тем более, что Семак стал играть в одного форварда, да и мотивацию иранец, кажется, уже начал терять.