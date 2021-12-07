Бывший чемпион UFC Конор Макгрегор высказался о своем отношении к Хабибу Нурмагомедову.

Макгрегор считает, что Хабиб был хорошим бойцом достаточно короткий промежуток времени. Завершение карьеры вычеркнуло его из списка лучших. Конор раскритиковал то, что после ухода из UFC Нурмагомедов просил поставить его на первое место в рейтинге.

«Он был хорошим бойцом, но не великим. Слишком низкий процент нокаутов, ногами вообе не бил. Умирал на сгонке веса, но так и не перешел в другую категорию», – написал Макгрегор в твиттере.

Конор добавил, что Хабиб слишком рано завершил карьеру. Он считает, что у бойца из Дагестана было несколько месяцев, когда он выглядел сильным соперником.

6 октября 2018 года Хабиб Нурмагомедов выиграл бой у Конора Макгрегора.