Британский гонщик «Мерседеса» Льюис Хэмилтон сыграет одну из ролей в фильме со знаменитым актером Брэдом Питтом. Об этом сообщает Hollywood Reporter.

Пока неизвестен сюжет кинокартины. Понятно только то, что она будет о гонках. Режиссером фильма выступит Джозеф Косински.

Льюис Хэмилтон – семикратный чемпион мира Формулы-1. Он дважды становился вице-чемпионом серии гонок. С 2007 по 2012 год Хэмилтон выступал с составе «Макларена», затем перешел в «Мерседес» и выиграл шесть титулов.

В текущем сезоне Формулы-1 Льюис занимает второе место в общем зачете пилотов. Британец набрал 369,5 очков. На первом месте идет гонщик «Ред Булла» Макс Ферстаппен. Он опережает Хэмилтона из-за большего числа побед.

Заключительный этап Формулы-1 пройдет с 10 по 12 декабря в Абу-Даби.