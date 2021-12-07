На чемпионате мира по гандболу в Испании пройдет матч между женскими сборными России и Сербии. Матч состоится сегодня, 7 декабря. Начало встречи – в 22:30 по московскому времени.

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Сборная России отлично стартовала на чемпионате мира. Сначала гандболистки обыграли соперниц из Камеруна со счетом 40:18, затем – соперниц из Польши (26:23).

После двух матчей россиянки располагаются на втором месте в таблице группы В. Сборная России гарантировала себе место в следующем раунде ЧМ-2021.

Национальная команда Сербии лидирует в группе после двух побед – над Польшей (25:21) и Камеруном (43:18). Сербки также гарантировали выход в финальную часть турнира.