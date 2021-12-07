Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал о мотивации команды в преддверии заключительного матча группового турнира Лиги чемпионов против «Челси». По словам специалиста, он планирует выставить на игру сильнейший состав.

«Для нас существует только завтрашняя игра. Завтра будут играть все, кто на сегодняшний день готов лучше, — сказал Семак на пресс-конференции. — Лига чемпионов — лучшая мотивация. Кроме того, мы всегда стараемся играть и выкладываться по максимуму».

Игра не имеет для «Зенита» турнирного значения: команда досрочно заняла третье место в группе и сыграет в 1/16 финала Лиги Европы.

Матч «Зенит» — «Челси» состоится 8 декабря, начало — в 20:00 по московскому времени. Игра станет последней домашней для «Зенита» в 2021 году.