Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал о состоянии вратаря команды Станислава Крицюка перед матчем заключительного тура группового этапа Лиги чемпионов против «Челси». По словам специалиста, голкипер не восстановился после травмы. Также в игре не примет участия дисквалифицированный Дмитрий Чистяков.

«Крицюк восстанавливается после травмы, Чистяков дисквалифицирован, а все остальные смогут принять участие в матче», — сказал Семак на пресс-конференции.

Крицюк получил повреждение ещё 2 ноября в игре Лиги чемпионов с «Ювентусом» (2:4) и с тех пор не выходил на поле.

Игра не имеет для «Зенита» турнирного значения: команда досрочно заняла третье место в группе и сыграет в 1/16 финала Лиги Европы.

Матч «Зенит» — «Челси» состоится 8 декабря, начало — в 20:00 по московскому времени. Игра станет последней домашней для «Зенита» в 2021 году.