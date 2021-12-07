Главный тренер «Зенита» Сергей Семак ответил на вопрос о тактической схеме команды на матч шестого тура группового турнира Лиги чемпионов против «Челси». В последних играх петербуржцы действуют по схеме в три центральных защитника, однако с лондонцами из-за дисквалификации не сыграет один из основных футболистов обороны Дмитрий Чистяков.

«Мы думаем над тактической схемой в обороне, немного времени у нас есть. Кроме того, сможем внести коррективы уже по ходу матча», — сказал Семак.

Также специалист высоко оценил игру «Челси».

«Игра «Челси» — четкая, как немецкая машина. Команда играет по одной системе практически всегда и добивается высоких результатов», — подчеркнул тренер.

Помимо Чистякова, в матче с «Челси» не сыграет травмированный голкипер «Зенита» Станислав Крицюк.

Матч «Зенит» — «Челси» состоится 8 декабря, начало — в 20:00 по московскому времени. Игра станет последней домашней для «Зенита» в 2021 году.