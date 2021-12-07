Режиссер, продюсер и сценарист сериала «Ход королевы» Скотт Фрэнк на суде признался, что факты о грузинской шахматистке Ноне Гаприндашвили были сознательно изменены. Об этом сообщил адвокат грузинки Майя Мцариашвили.

Напомним, ранее Гаприндашвили подала в суд на создателей «Хода королевы». Она обвиняет их в сознательном искажении фактов о себе. Нона хочет получить от Netflix 5 млн долларов за распространение ложной информации.

Майя Мцариашвили заявила, что она опросила продюсера и сценариста сериала Скотта Фрэнка.