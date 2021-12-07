Сборная России по фигурному катанию может вылететь на Игры-2022 в Пекине из Красноярска. Об этом рассказал заместитель генерального директора Олимпийского комитета России (ОКР) Родион Плитухин.

«Не исключаем, что российские фигуристы будут лететь в Пекин напрямую через Красноярск. Возможно, будет необходимо разрешение от оргкомитета на перелет», – цитирует Плитухина «Р-Спорт».

Олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля 2022 года.

Ранее из-за появления нового штамма коронавирусной инфекции был отменен финал Гран-при по фигурному катанию. Планировалось, что соревнования пройдут с 9 по 12 декабря 2021 года. Турнир должен был стать одним из этапов подготовки к Играм в Пекине.