Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова заявила, что не собирается отвечать на слова музыкального продюсера Яны Рудковской по поводу ее сына Александра и мужа Евгения Плющенко.

Ранее Тарасова сказала, что «не очень видит потенциал» у сына Рудковской и Плющенко Саши.

В ответ Рудковская заявила, что она не ориентируется на слова Татьяны Тарасовой. Другие специалисты – Мишин, Орсер и Арутюнян видят потенциал в ее сыне.

Татьяна Тарасова отказалась комментировать слова продюсера: «Кто такая Яна Рудковская, чтобы ей отвечать?«.

Музыкальный продюсер, в ответ, попросила донести до Татьяны Тарасовой, чтобы она не произносила ее фамилию и не трогала ее ребенка. Рудковская заявила, что рейтинги тренеру они подняли.

Татьяна Тарасова, после этого, снова отказалась обсуждать слова Рудковской.