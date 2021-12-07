Стала известна бригада арбитров на матч шестого тура группового турнира Лиги Европы «Ференцварош» — «Байер». Главным арбитром встречи станет россиянин Кирилл Левников. Ассистировать ему будут Егор Болховитин и Андрей Веретешкин. Резервным арбитром станет Владислав Безбородов, ВАР — Виталий Мешков, ассистент ВАР — Сергей Иванов.

Игра примечательна тем, что в ней должен дебютировать российский голкипер «Байера» Андрей Лунёв. Главный тренер «Байера» Херардо Сеоане пообещал, что даст игровую практику бывшему вратарю «Зенита», который ещё не провёл за леверкузенский клуб официальных матчей. Основным вратарём «Байера» остаётся голкипер сборной Финляндии Лукаш Градецки.М

Матч «Ференцварош» — «Байер» пройдет 9 декабря в Будапеште. «Байер» уже обеспечил себе первое место в группе, так что игра не имеет для него турнирного значения.