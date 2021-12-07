Шведская лыжница Линн Сван снова перенесла операцию на плече.

Спортсменка получила травму зимой при падении во время спринтерской гонки на этапе Кубка мира в Ульрисехамне. В сентябре шведке сделали первую операцию. По ее итогам стало понятно, что Сван не сможет принять участие в Олимпийских играх в Пекине.

«Снова на операционном столе, но с операцией попроще, чем в прошлый раз, так что бандаж для руки не понадобится. Реабилитация уже началась», – написала Сван в своем Instagram.

Олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля 2022 года.

Линн Сван – победительница этапов Кубка мира, обладательница Малого хрустального глобуса в спринтерских гонках и бронзовый призер ЧМ-2019 среди юниоров в эстафете. Лыжница специализируется в спринтерских дисциплинах.