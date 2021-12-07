Лыжница сборной России Вероника Степанова высказалась о решении норвежски Терезе Йохауг пробежать гонку на первом этапе Кубка мира в финской Руке. Ее соотечественники снялись с соревнований из-за холода.

«Йохауг вновь и вновь кому-то что-то доказывает. Когда уже уйдет? Да шучу. Не надо. Мы ее сами отодвинем. А ребята где-то струсили, а где-то поберегли себя. Потеряли очки в Кубке мира», – цитирует Степанову «Спорт-экспресс».

Также Вероника рассказала, что пообщалась с Терезе Йохауг на этапе Кубка мира в норвежском Лиллехаммере. Она поздравила норвежку с хорошим выступлением. Йохауг была в шоке. Она не привыкла к разговорам с русскими спортсменками. Обычно они не разговаривают с иностранцами.