Бывший форвард «Спартака», «Краснодара» и «Локомотива» Ари заявил, что хочет вернуться в Россию.

«Это правда, я хочу вернуться. Смотрю на хорошие варианты в России. Конкретных нет, но агент ведет разговоры. Пока не хочу говорить, с какими командами, потому что все без конкретики», – цитирует Ари «РБ Спорт».

Форвард добавил, что пока не вмешивается в дела агента. Тот занимается этим вопросом, когда договорится с какой-то командой, сообщит Ари.

Бразильский футболист заявил, что находится на родине. Он не играл в футбол уже 4-5 месяцев, но уверен, что через месяц сможет восстановить форму.

Ари планирует прилететь в Россию в январе. Он уже обсудил это решение с женой.