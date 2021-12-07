Часть российских лыжников досрочно отобралась на Олимпийские игры в Пекине. Соревнования пройдут с 4 по 20 февраля.

Первым в сборную России попал Александр Большунов. Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе сообщила, что он освобожден от отбора.

Также президент ФЛГР заявила, что в состав попадет Александр Терентьев, который выиграл спринт классическим стилем на этапе Кубка мира в Руке.

Остальные лыжники должны попасть в топ-3 на какой-либо гонке Кубка мира. Этот критерий выполнил Алексей Червоткин. Остальные лыжники борются за место в сборной.

Женщины, для попадания в национальную команду напрямую, должны заехать в топ-6 на какой-либо гонке Кубка мира. Пока этот критерий выполнила только Наталья Непряева в Лиллехаммере.