Бывший вратарь сборной России Владимир Габулов вспомнил, как вернулся в ЦСКА в 2011 году.

Габулов проходил обследование при переходе из «Динамо» в «Анжи». В этот же день он увидел, как Игорь Акинфеев порвал крестообразную связку в матче со «Спартаком».

Владимир написал голкиперу ЦСКА и пожелал скорейшего выздоровления. А ночью ему позвонил тренер вратарей армейцев и предложил помочь команде в краткосрочной перспективе – сыграть в Лиге чемпионов и РПЛ.

«Анжи» долго сопротивлялся, пока в процесс не вмешался Сергей Игнашевич. Он дружил с советником владельца команды Махачкалы Германом Ткаченко.

Сергей Игнашевич убедил руководство «Анжи», и они отпустили Габулова в ЦСКА.

Голкипер отыграл за армейцев один сезон, а потом вернулся в «Динамо».