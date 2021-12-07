Матвей Елисеев и Евгения Буртасова примут участие в традиционной командной «Рождественской гонке». Соревнования пройдут в Гельзенкирхене (Германия).

Российские биатлонисты уже выигрывали эту гонку в прошлом году.

Напомним, Матвей Елисеев отправлен на Кубок IBU после неудачного выступления на первом этапе Кубка мира.

В текущем сезоне перед основной частью соревнований в аналогичном формате пройдет юниорская гонка. В ней сборную Росси представят Михаил Первушин и Полина Плюснина.

По количеству побед на соревнованиях Россия делит первое место с национальной командой Норвегии. Обе команды выиграли «Рождественскую гонку» по 5 раз.

«Рождественская Гонка» или World Team Challenge пройдет 28 декабря.