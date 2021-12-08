Сегодня, 8 декабря, «Зенит» завершит своё выступление в текущем розыгрыше Лиги чемпионов. В заключительном шестом туре петербуржцы встретятся с «Челси». Игра не будет иметь турнирного значения, однако главный тренер сине-бело-голубых Сергей Семак пообещал, что выпустит сильнейший на данный момент состав. И его можно понять: «Зенит» прощается со своими болельщиками до 2022 года, а ситуация с пандемией и вовсе ставит под вопрос, смогут ли фанаты ходить на стадионы в марте. О том, какой состав выпустит Семак, чтобы порадовать поклонников, рассказывает NVsport.

Вратарь. Михаил Кержаков

Одна из позиций, не вызывающих вопросы. Станислав Крицюк продолжает восстановление после травмы, а если штаб петербуржцев захочет наигрывать молодого Одоевского, то бросать его сразу же под лондонские «танки» будет очень опрометчиво.

Крайние защитники. Вячеслав Караваев и Дуглас Сантос

Несмотря на осенний всплеск Алексея Сутормина, игрок вернулся обратно в запас после набора Караваевым формы. Тем не менее, приятно, что у «Зенита» есть два приблизительно равноценных футболиста на одну позицию.

Сказать того же про левый фланг нельзя, при всём уважении к Даниилу Круговому. Играть будет Дуглас Сантос.

Центральные защитники. Ярослав Ракицкий и Деян Ловрен

В матче не примет участия дисквалифицированный Дмитрий Чистяков, и Семак не сможет выпустить три центральных защитника, которых наигрывает в последнее время. Не исключено, что он выпустит в центре обороны Вилмара Барриоса – у колумбийца уже есть опыт игры третьим центральным. Но такой расклад выглядит маловероятным. Во-первых, на пресс-конференции тренер намекнул, что пока раздумывает над схемой, а значит, скорее всего, будут тактические перестановки. Во-вторых, сам Барриос был не в восторге от игры в центре обороны.

Центральные полузащитники. Вендел, Вилмар Барриос и Магомед Оздоев

А вот в центре полузащиты Барриос, скорее всего, выйдет. И будет связующим звеном между дуэтами защитников и хавбеков. Чуть впереди расположатся Вендел и Магомед Оздоев. Вместо последнего напрашивается выход Далера Кузяева, особенно на фоне слов Семака о том, что играть будут сильнейшие. Однако есть мысль, что ситуация будет немного сложнее. Дело в том, что Оздоев с большой вероятностью покинет «Зенит» в зимнее трансферное окно. На него ещё с лета облизывалось «Динамо», проявляют интерес «Краснодар», немецкие и турецкие клубы. Есть ещё «Спартак», но всерьёз этот трансфер рассматривать не стоит.

И для того, чтобы выгодно продать Оздоева, было бы неплохо показать «товар лицом». И игра без турнирного значения и груза ответственности могла бы стать для этого хорошей площадкой. Магомед всё же не Одоевский и не Хотулев, ему не привыкать играть топ-матчи.

Крайние нападающие. Малком и Клаудиньо

Клаудиньо начал оправдывать ожидания NVsport. Наше издание ещё в августе предполагало, что «Зенит» заполучил потенциального лидера. 7 голов и две передачи за петербуржцев – очень неплохая статистика для новичка. Андрею Мостовому всё сложнее будет пробиться в основной состав команды.

Малком выглядит поскромнее, но, скорее всего, он тоже выйдет в «старте», а универсал Александр Ерохин усилит команду во втором тайме.

Центральный нападающий. Артём Дзюба

В прошлом сезоне с выбором форвардов вопросов не было: Дзюба и Азмун прекрасно дополняли друг друга на поле и наколотили на двоих 39 голов. В этом же Семак перестроил команду на схему с одним нападающим, что добавило возможность выбора на острие атаки.

К сожалению, оба форварда стали разочарованием в текущем розыгрыше Лиги чемпионов. Один гол на двоих – явно не то, на что рассчитывает тренерский штаб.

Азмун в последнее время и вовсе скис, устал от постоянных отъездов в сборную и вроде бы уже готовится к переезду в Лион. На этом фоне выход Дзюбы выглядит логичнее.

Состав «Зенита» на матч с «Челси», версия NVsport: Кержаков — Караваев, Ракицкий, Ловрен, Дуглас Сантос — Оздоев, Барриос, Вендел — Малком, Клаудиньо — Дзюба.

Матч «Зенит» — «Челси» состоится 8 декабря, начало – в 20:45 по московскому времени. Игра станет последней домашней для сине-бело-голубых в 2021 году.