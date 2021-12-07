На официальном сайте «Ростова» размещена информация о том, что 17-летний полузащитник юношеской сборной России Абдулло Джебов подписал контракт с командой. Ранее Джебов играл за УОР№5.

«Переход в «Ростов» – самый важный шаг в моей карьере. Глядя на то, как в клубе выстроена работа с молодыми футболистами, какой применяется к ним подход, а самое главное – какое оказывают доверие, я не мог отказаться от такого предложения», – прокомментировал свой переход Джебоа.

Защитник добавил, что постарается оправдать доверие людей, которые помогли ему попасть в «Ростов».

Джебоа рассказал, что неплохо знает футболистов команды. Он играл с Артуром Максецовым и вратарем Александром Дьячковым. Абдулло также лично знает Данилу Сухомлинова.