Сегодня, 7 декабря, состоится девятая партия матча за титул чемпиона мира по шахматам между норвежцем Магнусом Карлсеном и россиянином Яном Непомнящим. В ней Непомнящий сыграет белыми фигурами.

Партия стартует в 15:30 по московскому времени. Прямая трансляция партии будет доступна здесь:

После восьми партий по классическим шахматам действующий чемпион мира Карлсен ведёт 5:3. Он дважды выиграл белыми — в шестой и восьмой партии, остальные шесть завершились вничью.

Всего будет сыграно 14 партий с классическим контролем времени. Победителю необходимо набрать 7,5 очков. В случае ничьей (7:7) будет назначен тай-брейк, при его ничейном исходе — блиц, а если и он не выявит победителя, то армагеддон.