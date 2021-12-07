Сегодня, 8 декабря, состоятся матчи заключительного шестого тура группового турнира Лиги чемпионов. «Зенит» в Санкт-Петербурге примет «Челси».

Игра пройдёт на стадионе «Газпром Арена» и стартует в 20:45 по московскому времени. Поединок с «Челси» станет последним домашним для «Зенита» в 2021 году. До Нового года подопечные Сергея Семака встретятся ещё с московским «Динамо» на выезде 12 декабря.

Матч с «Челси» не имеет для «Зенита» турнирного значения: команда досрочно лишилась шансов выйти в 1/8 финала Лиги чемпионов и точно не опустится ниже третьей строчки, дающей право участия в 1/16 финала Лиги Европы.

Для «Челси» же результат шестого тура имеет значение только в плане распределения первого и второго места: у лондонцев и «Ювентуса» по 12 очков, результаты 8 декабря определят, кто выиграет группу, а кто станет вторым.

В составе «Зенита» не смогут выйти травмированный вратарь Станислав Крицюк и дисквалифицированный защитник Дмитрий Чистяков.

Судить игру будеи бригада арбитров из Нидерландов во главе с Сердаром Гёзубюйюком.

В первом круге «Зенит» и «Челси» впервые в истории провели между собой официальный матч. Лондонцы победили на «Стэмфорд Бридж» со счётом 1:0.