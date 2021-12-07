Олимпийская чемпионка Алина Загитова показала новый образ для очередного выпуска шоу «Ледниковый период» в «сториз» Instagram.

Напомним, фигуристка участвует в проекте в качестве ведущей. Она работает в дуэте с олимпийским чемпионом Алексеем Ягудиным.

Загитова, помимо нового образа, показала, как выходит на лед в этом платье.

Также в проекте участвует Евгения Медведева. Она выступает в паре с тиктокером Даней Милохиным. Дуэт идет в лидерах проекта.

Алина Загитова – олимпийская чемпионка 2018 гоа в одиночном катании, чемпионка мира 2019 года, чемпионка Европы 2018 года, победительница финала Гран-при (2017), чемпионка России (2018), серебряный призер Олимпийских игр 2018 года в командных соревнованиях, серебряный медалист чемпионата Европы.