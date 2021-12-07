Известный комментатор Геннадий Орлов высказался о выступлении «Зенита» в еврокубках в предверии матча 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА с «Челси». Матч состоится в среду, 8 декабря.

«Хлопнуть дверью в последней игре? У «Зенита» была задача выйти в евровесну – команда справилась. В до этих как дотянуться…Объективно «Челси» и «Ювентус» сильнее «Зенита», – заявил Орлов «Чемпионату».

Комментатор добавил, что англичане и итальянцы должны были обойти команду из Санкт-Петербурга в группе. Орлов считает, что результат, который показал «Зенит», устраивает многих. Команда будет играть в Лиги Европы весной.

За пять туров группового этапа Лиги чемпионов «Зенит» набрал 4 очка. Команда гарантировала себе третье место в группе и вышла в плей-офф Лиги Европы.