Сегодня, 8 декабря, «Зенит» примет «Челси» в рамках шестого тура группового турнира юношеской Лиги чемпионов. Игра команд до 19 лет состоится на стадионе «Смена» и стартует в 12:00 по московскому времени.

После пяти туров на счету молодёжки «Зенита» шесть очков и третье место в таблице. Сверстники из «Челси» идут вторыми с 9 очками.

«Зенит» ещё сохраняет шансы на выход в плей-офф. Для этого подопечные Константина Зырянова должны обыграть «Челси» в три мяча. Первая игра завершилась победой «Челси» 3:1, таким образом, петербуржцы должны не только догнать их по очкам, но и ликвидировать отставание в личных встречах.

Напомним, что с этого сезона УЕФА отменил правило выездного гола, так что счёт 2:0 «Зенит» не устроит. Также команде не подойдёт другая победа в два мяча, поскольку тогда «Челси» будет выше по разности мячей (сейчас — 14:9 против 9:12).

Если «Зенит» сможет выти в плей-офф, то попадёт на стадию 1/16 финала. Первое место и прямую путёвку в 1/8 финала досрочно завоевал «Ювентус», у которого 13 очков. Последним досрочно стал «Мальмё» (1 очко).