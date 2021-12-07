Российская фигуристка Дарья Павлюченко, которая выступает в паре с Денисом Ходыкиным, назвала лучшую, по ее мнению, одиночницу.

«Если говорить о девочках, то в моем сердце всегда Алена Косторная. Я в принципе считаю, что Алена очень хорошо катается: у нее классные прыжки, классное скольжение и очень хорошая подача в программах», – цитирует Павлюченко «Газета.Ru»

Также Павлюченко нравится Елизавета Туктамышева. Она, по словам Дарьи, эмоционально показывает программы и обладает сложным набором прыжков.

Павлюченко поддерживает и Анну Щербакову. Дарья болеет за всех российских фигуристок и знает, что они очень много работают.

Туктамышева дважды становилась серебряным призером этапов Гран-при – 2021 по фигурному катанию. Щербакова побеждала на Гран-при в Италии и Франции.