Сегодня, 8 декабря, СКА сыграет с «Трактором» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Игра состоится в Челябинске и начнётся в 17:00 по московскому времени.

После 36 сыгранных матчей СКА занимает пятое место в Западной конференции, имея в активе 49 очков. Отставание питерских армейцев от лидирующих «Йокерита» и ЦСКА составляет 3 очка, при этом СКА провёл на один матч меньше.

«Трактор» делит лидерство на «Востоке» с «Металлургом». На счету обеих команд по 57 очков, правда, «Магнитка» провела только 36 игр, а челябинцы — 39.

СКА победил в трёх последних матчах подряд: 2:1 с минским «Динамо», 3:1 с «Йокеритом» и 1:0 с «Автомобилистом».

В текущем сезоне команды уже встречались в Санкт-Петербурге 29 сентября. СКА победил «Трактор» по буллитам 4:3, хотя к началу второго периода уступал 0:3.