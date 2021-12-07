Российская лыжница Вероника Степанова рассказала, что во время этапов Кубка мира она поддерживает контакт с соперницами из других стран. По словам 20-летней спортсменки, её знание иностранных языков сильно удивило лидера сборной Норвегии Терезу Йохауг.

«К счастью, у меня нет проблемы языкового барьера. Активно общаюсь с немками, Хеленой Марией Фоссесхольм, — цитирует «Спорт-Экспресс» Степанову. — В субботу, кстати, поздравила Йохауг. Так она на меня с таким шоком смотрела. Типа: «Что? Ты меня поздравила? Ты умеешь говорить? Ты точно русская?»

В субботу Йохауг заняла второе место в 10-километровой гонке свободным стилем на этапе Кубка мира в Лиллехаммере, уступив 0,3 секунды шведке Фриде Карлссон.

Степанова на этапе в Лиллехаммере выиграла в составе сборной России эстафету 4×5 км.