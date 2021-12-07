Руководитель пресс-службы Союза биатлонистов России Сергей Аверьянов объяснил, почему в традиционной «Рождественской гонке» в Германии российскими участниками станут Евгения Буртасова (Павлова) и Матвей Елисеев.

Старт пройдет на стадионе футбольного клуба «Шальке» в Гельзенкирхене 28 декабря.

«Небольшой акцент к этой новости. Матвей и Евгения приглашены Ассоциацией лыжных видов спорта Германии, которая проводит эту гонку, в качестве прошлогодних чемпионов. И это спортивно – у победителей должен быть шанс отстоять свое звание», – написал специалист в своем Telegram-канале.

Также на этом турнире будут проведены юниорские гонки. Российскую эстафетную команду представят Михаил Первушин и Полина Плюснина.

Напомним, именно пара Буртасова – Елисеев стали первыми на соревнованиях в 2020 году.