Экс-футболист «Манчестер Юнайтед» и сборной России Андрей Канчельскис поделился ожиданиями от предстоящего матча 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА между «Зенитом» и «Челси».

Встреча состоится в среду, 8 декабря. Начало – в 20:45 по московскому времени.

«Прежде всего – это деньги, об этом не надо забывать, потому что финансирование важно для любой команды.»Челси» будет мотивированным, чтобы набрать максимальное количество очков и остаться на первой строчке в группе», – цитирует Канчельскиса «Спорт-экспресс».

Экс-футболист добавил, что хотел бы увидеть положительный результат для «Зенита» в матче с «Челси». Игрокам не нужно бояться, но стоит играть внимательно и осторожно. Канчельскис думает, что петербуржцы будут играх на контратаках.